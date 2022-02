Clip zu Deix-Film: Erwin Steinhauer ist Herr Marek

Für den Deix-Film „Rotzbub“ schlüpft Erwin Steinhauer in die Rolle des Herrn Marek und macht ihn zu einem sanften Widerstandskämpfer. Die „Krone“ zeigt dazu exklusiv einen Clip (siehe Video oben), in dem Steinhauer der Deix-Figur Leben einhaucht. Der erste Animations-Langfilm mit mehrheitlich österreichischer Beteiligung startet am 24. März in den heimischen Kinos!