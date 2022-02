Speichel für falsche Corona-Zertifikate verteilt

Fake-Probe an Teststation abgegeben

Ein Mann und eine Frau im Alter von je 32 Jahren sollen Speichelproben erhalten und an Teststandorten abgegeben haben, um ein positives Ergebnis und in der Folge ein Genesungszertifikat zu erhalten. Eine weitere Probe bekam das Duo, um nach Ablauf der Zertifikate wieder positive Resultate herbeiführen zu können. Ein 61-Jähriger erhielt Speichel zu demselben Zweck.