Wann tagt er wieder? „Durststrecke“ im Klimarat

Meinten Sie „klimare“? Das fragt mich die Homepage des Landes OÖ, auf der ich zu finden hoffe, was aus dem „Klimarat“ des Landes Oberösterreich geworden ist. Dort erfahre ich zwar, dass er mit LH Thomas Stelzer an der Spitze eingerichtet wurde, „um Oberösterreich noch klimafitter“ zu machen, und dass er am 3. November 2020 zum ersten Mal tagte. Und dann offenbar Anfang April 2021 wieder einmal, aber davon steht nichts auf der Homepage. Bald Einjahresjubiläum! Eigentlich müsste so ein Klimarat ja fast monatlich tagen. Wie lange dauert denn die „Durststrecke“ noch (siehe Karikatur), während der uns allen heißer wird? Knapp 12 Grad hatte es, als dieser Bericht entstand - in Linz, im Februar!