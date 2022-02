Adelboden-Sieg war für Strolz „mehr wert“ als Gold

Mit seiner Goldmedaille in der alpinen Kombination am 10. Februar sorgte Johannes Strolz für einen der emotionalsten Momente der Olympischen Spiele von Peking. 34 Jahre nach seinem Vater Hubert in Calgary schlug der Mann aus Warth - der aus allen ÖSV-Kadern geflogen war und vergangenen Sommer auf der Polizeiinspektion Dornbirn Extraschichten schob, um sich ein finanzielles Polster für die Saisonvorbereitung zu erarbeiten - just in der Disziplin zu, in der auch der Papa triumphierte.