Die unglaubliche Kombi-Historie der Familie Strolz

Doch es gibt auch ein „dunkles“ Kapitel in der Strolzschen Kombinationsgeschichte. Vier Jahre nach seiner Sternstunde griff der Vorarlberger bei den Spielen in Albertville erneut nach Kombi-Gold. „Ich hatte wohl an die drei Sekunden Vorsprung, als ich drei oder vier Tore vor dem Slalom-Ziel den sicher geglaubten Olympiasieg aus der Hand gab“, erinnert sich der heute 59-Jährige in einem Interview. „Da habe ich eine leichte Welle übersehen und bin auf dem Innenski weggerutscht.“