Odor: Mit Tränen in den Augen in die Trainer-Arme

„Eisschnelllauf in Österreich immer noch eine Randsportart“

Er wird nun noch beim Weltcup-Finale am 12./13. März im Massenstart antreten. Wo er sich in den drei Wochen bis dahin darauf vorbereiten werde, sei offen. In Innsbruck gebe es kein Eis mehr und in Inzell werde es in eineinhalb Wochen abgeschaltet. Die optimale Vorbereitung wäre die Teilnahme an der Allround-WM Anfang März in Hamar gewesen. Vor drei Tagen habe er allerdings erfahren, dass der österreichische Verband den Platz nicht wahrnehme.