Emmausgemeinschaft: Rettungsanker in Krisenzeiten

Der Verein betreibt an sieben Standorten in St. Pölten verschiedene Einrichtungen.Wer eine warme Mahlzeit, ein Dach über dem Kopf, Beschäftigung oder Hilfe bei der Neuorientierung im Leben braucht, ist hier herzlich willkommen. „Für alle Menschen, die aus den verschiedensten Gründen am Rand der Gesellschaft stehen, sind unsere Türen geöffnet“, so Vereins-Obmann Franz Angerer.