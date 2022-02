Anna Netrebko: „Mein Leben ist nicht wunderbar“

„Aida“ in Neapel

Netrebko feiert am Freitagabend das 150-Jahr-Jubiläum der Premiere von Giuseppe Verdis „Aida“ in Europa in Neapel. Am Freitag und am Montag ist im Theater San Carlo eine Aufführung der Verdi-Oper, in der die Sängerin und ihr Ehemann Yusif Eyvazov die Hauptrollen übernehmen. Am Pult steht der Dirigent Michelangelo Mazza.