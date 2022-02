Raser: Härtere Strafen gerechtfertigt?

Der illegalen Tuning-Szene drohen härtere Maßnahmen: Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will Strafen für Verkehrsrowdys auf bis zu 10.000 Euro erhöhen, außerdem sollen Kennzeichen und Autoschlüssel künftig schneller abgenommen werden. Das sieht eine Novelle des Kraftfahrgesetzes vor, die jetzt in Begutachtung geschickt wurde. Gewessler präsentierte die geplanten Maßnahmen am Freitag gemeinsam mit Kärntens Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Was sagen Sie zu den Strafverschärfungen? Diskutieren Sie mit unserer Community in den Kommentaren!