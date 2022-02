Teuerung setzen Vorarlberger stark unter Druck

Riegel vorschieben

Auch die AK fordert eine Neugestaltung der Wohnbauförderung und mehr gemeinnützigen Wohnbau. In Vorarlberg sei die Verteilung von Lohneinkommen und Unternehmensgewinnen seit Jahren ungleicher als in anderen Bundesländern. Die enorme Auseinanderentwicklung der Löhne und Wohnpreise führten dazu, dass der Eigentumserwerb für den überwiegenden Teil der Arbeitnehmer im Ländle unmöglich werden, so am Donnerstag AK-Präsident Hubert Hämmerle und AK-Direktor Rainer Keckeis. Den Auswüchsen am Grundstücksmarkt müsse ein Riegel vorgeschoben werden. Die durchschnittlichen Haus- und Wohnungspreise seien mit 66 bzw. 55 Prozent in den vergangenen fünf Jahren in keinem anderen Bundesland so stark gestiegen wie in Vorarlberg. Umwidmungen sollten besteuert werden, zudem müsse das Land einen Bodenfonds einrichten.