Ein Drittel der Brenner-Lkw nehmen Umwege in Kauf

Im Jahr 2019 hätten somit über 880.000 Lkw eine um mehr als 60 Kilometer kürzere Alternative über einen anderen alpenquerenden Pass gehabt, rund ein Fünftel sogar eine um mehr als 120 Kilometer kürzere Alternativroute, so die in Bezug auf den Brennerkorridor wesentlichen Ergebnisse. Nur 40 Prozent der Transit-Lkw über den Brenner waren der Studie zufolge nach dem Kriterium der Streckenlänge am Bestweg unterwegs - am Gotthardpass in der Schweiz hingegen fast 97 Prozent des transitierenden Schwerverkehrs.