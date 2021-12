SPÖ fordert jetzt: „Lkw-Maut auf allen Straßen!“

Tonnenschwere Sattelschlepper oft direkt vor den Haustüren bringen nicht nur Lärm, Staub und Gefahren für die Anrainer. In die Sanierung der Fahrbahnen, die für solche Belastungen nicht ausgelegt sind, fließt zudem viel Steuergeld. All dem will die SPÖ einen Riegel vorschieben: „Mit dem Antrag auf eine flächendeckende Lkw-Maut im Parlament“, kündigen Alois Stöger, Verkehrssprecher im Nationalrat, an.