Wiener gesteht Ausrutscher on Air bei kronehit

„Schlechtes Gewissen, weil ich eine Freundin habe“

Andreas machte nämlich in der Zeit ohne Alina mit einem seiner Freunde einen drauf. „Wir lernten ein paar Mädels kennen und mit einem von ihnen habe ich mich super verstanden“, so der Wiener on Air. Ein lustiger Abend also. Nur, wie lustig es wirklich wurde, erzählte er seiner Freundin Alina damals nicht. Jetzt, ein Jahr später, gestand er ihr die Wahrheit direkt im Radio. „An dem Abend bin ich mit dem Mädchen nach Hause gefahren und wir hatten Spaß. Am nächsten Morgen hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich eine Freundin habe“, so Andreas.