Nach neun Siegen: Celtics stolpern gegen Pistons

Es war ein spannendes Spiel, das die rund 18.000 Zuschauer in Boston zu Gesicht bekamen. Nachdem es mit 108:108 in die letzte Minute ging, brachte Saddiq Bey die Gäste aus Detroit in Führung, ehe Al Horford mittels Drei-Punkte-Wurf den erneuten Lead für Boston herstellen konnte. Zwanzig Sekunden vor Ertönen der Schlussirene war es dann Jerami Grant, der für den 112:111-Endstand der Pistons über die favorisierten Celtics sorgte.