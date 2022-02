Stone verrät pikantes „Basic Instinct“-Geheimnis

„Ich war 32, als ich die Rolle der Catherine Tramell in ,Basic Instinct‘ bekam. Das war wahrscheinlich so spät, wie man ohne große Pause in seiner Karriere nur sein kann“, erklärte Sharon Stone. „Aber von dem Moment an, als ich das Drehbuch las, wusste ich es. Ich war die richtige Person für die Rolle. Es war eine intellektuell komplexe Rolle und ich hatte das Gefühl, sie wirklich im Griff zu haben.“