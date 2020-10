Sharon Stone: Nacktpics für „Basic Instinct“-Rolle

Und die Strategie sollte aufgehen. 1990 ließ die heute 62-Jährige für das Männermagazin die Hüllen fallen, wenig später hatte sie den Film-Deal ebenfalls in der Tasche. Womit sie allerdings nicht rechnen konnte, waren die Folgen. Dank „Basic Instinct“ wurde Stone nämlich nicht nur zum gefeierten Star, sondern vor allem zum Sexsymbol einer ganzen Generation. „Ich wusste nicht, was passieren würde, als ich den Film drehte“, so die Schauspielerin rückblickend.