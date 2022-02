Kickl will es halt später im Jahr „krachen lassen“

„Es ist g‘scheiter, man macht nichts“

Die Absage sei (intern) schon zu Jahresende 2021 erfolgt, weil nicht absehbar gewesen sei, welche Corona-Situation am 2. März der Fall sein würde und die Veranstaltung wegen Kartenverkaufs eine längere Vorlaufzeit habe. 2021 hat es eine mehr als einstündige Videoübertragung eines Zwiegesprächs von Manfred Haimbuchner und Norbert Hofer, damals noch FPÖ-Bundesparteiobmann, aus der gespenstisch leeren Jahn-Turnhalle in Ried gegeben: „Es war recht bemüht, aber mit Aschermittwoch hat das nicht wirklich was zu tun“, so Kickl: „Wenn es so nicht geht, wie es sich gehört, dann ist es g’scheiter, man machts nicht.“