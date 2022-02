Ab 9 Uhr LIVE: Teambewerb in der Nordischen Kombi

Eine Chance gibt es für Österreichs Kombinierer bei den Olympischen Spielen noch, und die wurde bei vergangenen Anlässen meist genutzt. Der Teambewerb von der Großschanze bildet für Johannes Lamparter und Co. am Donnerstag (9 und 12 Uhr MEZ) den Abschluss in Zhangjiakou. Wie bei den Spielen 2018 in Pyeongchang gab es da für Rot-Weiß-Rot auch bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften jeweils Bronze, diesmal will das ÖOC-Team aber noch mehr. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.