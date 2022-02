Verein Arche Noah fordert: „Kein Patent auf Bier!“

Mobilisiert werden soll gegen die umstrittenen Patente nun mit der Arche-Noah-Petition „Missbrauch des Patentrechts stoppen“, die von der Hirter Brauerei in Abstimmung mit den „Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs“ unterstützt wird. Konkret ausgeschlossen werden sollen „Patente auf Verfahren, die auf Kreuzung, Selektion oder zufälligen Mutationen beruhen“, heißt es im Text zur Petition, die bereits von rund 16.000 Personen unterzeichnet wurde. Die Petition ist Teil einer internationalen Kampagne des Bündnisses „No Patents on Seeds“ und richtet sich an die zuständigen Ministerinnen und Minister in Europa. Es gelte, rechtliche Schlupflöcher im Bereich des Patentrechts zu schließen, forderte Urban.