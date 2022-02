„Seit 1990 haben sich Emissionen nicht verändert“

Nachholbedarf haben wir aber auch beim Heizen. „Wir haben sehr viele Gas- und Ölheizungen - etwa 900.000, die Hälfte davon in Wien. Das muss in den nächsten 15 Jahren alles raus. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, müssten wir 100 Gasheizungen am Tag tauschen - auch an Feiertagen, auch zu Weihnachten.“ Die Herausforderungen sind je nach Bundesland andere, in Oberösterreich etwa ist es die Industrie, in Wien der Verkehr.