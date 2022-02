Wien-Gastro: Angespannte Lage, einige resignieren

Die aktuelle Auslastung in den Wiener Gastronomiebetrieben ist vor allem in den Innenstadtlagen noch immer eher schwach, es fehlen nach wie vor Touristen und Kongressteilnehmer. Die Wienerinnen und Wiener gehen zwar wieder aus, haben ihre Stammlokale aber oft in den Außenbezirken. Die Lage in etlichen Betrieben ist angespannt, einige Unternehmen haben bereits freiwillig geschlossen. Nun gelte es, durch Aufhebung der Sperrstundenregelung noch Schlimmeres zu verhindern. Das gesamte Interview sehen Sie im Video oben.