Schwangere in Hundezone mit Beißkorb verdroschen

Trotz Schwangerschaft ging U. dazwischen, um ihren „Oskar“ aus dem Maul des bedeutend größeren Hundes zu befreien. Doch anstatt ihren eigenen Vierbeiner zu bändigen, schlug die ca. 50-Jährige zunächst mit der Leine und in weiterer Folge mit einem Beißkorb aus Metall auf die werdende Mutter ein. Dennoch schaffte es die Angestellte einer Anwaltskanzlei, ihren Hund in Sicherheit zu bringen. An diesem Punkt mischte sich auch der Freund der Angreiferin ein und verpasste U. zwei Ohrfeigen. Das Prügelopfer alarmierte die Polizei, die den Fall später auch protokollierte. Die Schwangere erlitt eine Schädelprellung, „ich habe noch heute starke Kopfschmerzen“.