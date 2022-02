Pöltl-Klub San Antonio verliert in Chicago

Lonnie Walker IV führte die Texaner mit 21 Punkten an. Ehe es in die Pause wegen des All-Star-Wochenendes der nordamerikanischen Basketball-Profiliga geht, ist San Antonio am Mittwoch im dann fünften von acht Auswärtsspielen hintereinander bei Oklahoma City Thunder zu Gast. Zwei unmittelbare Konkurrenten der Spurs im Kampf um einen Platz im Play-in der Liga blieben am Montag erfolgreich. Die Portland Trail Blazers gewannen 122:107 bei Titelverteidiger Milwaukee Bucks, die New Orleans Pelicans setzten sich gegen die Toronto Raptors mit 120:90 durch.