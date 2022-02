„Ziemlich beschissen“: Scheyer schwer enttäuscht

Bessere Ergebnisse im Weltcup

Tipplers beste Saisonergebnisse im Weltcup waren ein elfter und zwölfter Rang in Lake Louise, Scheyer war Fünfte in Lake Louise und Zehnte in Zauchensee und Garmisch-Partenkirchen. Trotz der besseren Ergebnisse muss die 27-Jährige zusehen. „Wir haben gesagt, es ist ein Trainerentscheid auf Grundlage des zweiten Trainings. Tamara war in jeder Sektion und im Ganzen eindeutig schneller", meint ÖSV-Damen-Rennsportleiter Christian Mitter.