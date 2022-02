Beste ÖSV-Dame! Jetzt hat Tippler sehr gute Karten

Im Kampf um den noch offenen letzten Startplatz in Österreichs Frauen-Team für die Olympia-Abfahrt am Dienstag (4 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Yanqing hat Tamara Tippler nun richtig gute Karten. Die Steirerin hatte als Neunte 0,74 Sekunden Rückstand auf die Trainingsbeste Joana Hählen aus der Schweiz, die Vorarlbergerin Christine Scheyer lag 1,66 zurück.