„Angestarrt wie Außerirdische“

Wie die Akademie von Gade: Ein Areal bietet 16 Plätze mit Kraftkammer, Restaurant, Tageszimmer für Pausen zwischen den kräfteraubenden Einheiten, der zweite Bau mitten im Stadtzentrum hat sieben Courts. „Gade war recht streng, sagte in den zweieinhalbstündigen Einheiten Dinge auch 30-mal - bis es klappte“, so Rösler. Dessen Schützling mit Gade auch an der Körpersprache arbeitete: „Pascal ist manchmal noch zu lieb, die Gegner müssen wissen, dass es extrem hart wird, ihn zu schlagen“, so Rösler. Der in Cheng, der gegen Europas Nummer eins seiner Altersklasse in einem Trainingssatz 17:21 verlor, in zwei Jahren bereits Österreichs Aushängeschild sieht.