Schöffmann hat Gefühl, „sie wollen uns loswerden“

Österreichs olympische Parallel-Snowboarder sind am Donnerstag von den Winterspielen in China abgereist, bis auf Sabine Schöffmann. Sie hatte am Freitag einen Tag mehr in ihrem eigenen Kalender zu zählen. „Tag fünf seit ich im Quarantäne-Zimmer bin“, sagte die Kärntnerin am Freitag im Gespräch. Corona-positiv war sie am Montag, am Tag vor ihrem geplanten Rennen dorthin gekommen und verpasste ihren olympischen Auftritt wie schon 2018. Zudem habe die 29-Jährige das Gefühl „man wolle uns loswerden“.