Trendberuf Coach oft ohne solides Fundament

„Selbstverständliches wird in Frage gestellt“

Rund 1300 Mitglieder zählt der Berufsverband. Was Coaches eigentlich machen? Sie beraten Menschen, unterstützen mit dem Blick von außen, helfen oftmals in Personal- und Team-Entwicklung. „Selbstverständliches wird mit externer Unterstützung in Frage gestellt“, betont Käfer-Schmid.