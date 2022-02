Medaillen bei Olympia: Hätten Sie damit gerechnet?

Nun schreiben wir bereits Tag 7 bei den Olympischen Spielen in Peking - und der Medaillenregen scheint nicht zu enden. Ganze 13 Medaillen konnte das österreichische Olympiateam alleine in der ersten Woche ergattern. Keine andere Nation hat so oft zugeschlagen wie die Alpenrepublik. Der Medaillenspiegel lässt auf einen Podestkurs vermuten. Hätten Sie mit dieser sagenhaften Leistung gerechnet und wie wird es für Österreich weitergehen bei Olympia?