Bitschnau fordert 3G für Sport- & Freizeitbranche

Allein am Mittwoch gab es 2236 Neuinfektionen in Vorarlberg, bis Donnerstagnachmittag kamen 1324 weitere Fälle hinzu. Rund 24.500 Vorarlberger sind derzeit aktiv positiv getestet. 77 Männer und Frauen sind so schwer an Covid19 erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen, drei Covid-Patienten befinden sich auf einer Intensivstation.