Stadt will Schaden-Deal nun doch nicht widerrufen

Stadtsenat am 21. Februar am Zug

Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) zeigte sich erfreut, dass „bei der Sitzung erstmals transparente Informationen auf den Tisch kamen“. Die ganze Sache ziehe sich schon Jahre hin und sei für alle Seiten, gerade für Schaden, eine „große Stressbelastung“. Man wolle jetzt endlich „einen erträglichen Abschluss für Schaden“ finden. Jedenfalls werden die Ergebnisse der heutigen Sitzung in einen Amtsbericht einfließen, der dem Stadtsenat am 21. Februar zum Beschluss vorgelegt wird. Die Widerrufsfrist für den Vergleich endet mit 1. März. Sollte nun plötzlich Schaden widerrufen, was nicht zu erwarten ist, könnten die Stadt und der Ex-Bürgermeister sich am 20. April wieder im Landesgericht wiederfinden. Falls nichts passiert, muss Schaden ab März das Geld zurückzahlen.