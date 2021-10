Jetzt wackelt der Vergleich mit Heinz Schaden

Denn ein positiver Ausgang des Verfahrens vor dem VfGH war Voraussetzung für Schadens Zustimmung zur Zahlung von 250.000 Euro an die Stadt. Das wackelt nun wieder. Schadens Anwältin wird mit der Stadt in Kontakt treten, um über die Höhe des Vergleichs zu verhandeln. Auch in Sachen Pension ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Schaden will in der Causa vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Der kann das Urteil zwar nicht aufheben, die Republik aber ermahnen und damit eventuell zu einer Ausgleichszahlung bewegen.