Eishockey: Schweden und Finnland mit Auftaktsiegen

Schweden hat am Donnerstag im Männer-Eishockey-Bewerb der Olympischen Winterspiele in Gruppe C einen 3:2-Auftaktsieg gegen Lettland eingefahren. Der Olympiasieger von 1994 und 2006 führte Mitte des zweiten Drittels mit 3:0, Lettland sorgte durch Powerplay-Tore von VSV-Legionär Renars Krastenbergs (37.) und Nikolajs Jelisejevs (47.) aber für Spannung bis zum Schluss. Bei den Letten spielte auch Linz-Stürmer Andris Dzerins.