Strolz: „Habe die Abfahrts-Ski von Mayer bekommen“

Der Kurs stimmt - und wie: Slalom-Ass Johannes Strolz darf zur Halbzeit der Olympischen Kombination berechtigt darauf hoffen, womöglich seinem Olympia-goldenen Vater Hubert als Edelmetall-Schürfer im Zeichen der „Fünf Ringe“ nachzufolgen! Denn Strolz junior lacht nach der Kombi-Abfahrt vom 3. Platz, mit Alexander Aamodt Kilde (NOR), James Crawford (CAN) und Brodie Seger (CAN) liegen gerade einmal ausgewiesene Speed-Spezialisten vor ihm. Eine Überraschung? Nur bedingt, wie Strolz schmunzelnd meinte: „Ich denke, ich habe heute die Abfahrts-Ski von Matthias Mayer bekommen.“