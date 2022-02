Der Mini-Frühling geht leider wieder zu Ende

Sonnig, aber winterlich

Am Wochenende kommt wieder die Sonne hervor, die Temperaturen bleiben aber bei maximal fünf Grad. Sonntags ist es etwas wärmer. Der Ausblick nächste Woche: „Beständig, aber winterlich, mit Regen in den Tälern, ab Dienstag Neuschnee in den Bergen.“ Der Frühling muss also noch etwas warten!