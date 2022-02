Nur die Überlebende kennt nach Drama die Wahrheit

Noch viele Fragen offen

Doch es sind noch viele Fragen offen, um die Hintergründe des Dramas zu klären. Denn offenbar war das Paar nicht bei Rettungsversuchen ihres kleinen Hundes ins Wasser gefallen, denn dieser war – laut Zeugen – trocken, als er am Ufer herumlief. Tierretter versuchten noch in der Nacht, den Mischling zu finden, doch er büxte immer wieder aus. Neben der Suchaktion nach der Leiche des Wieners wurde am Mittwoch auch weiter nach dem Hund gesucht.