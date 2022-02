Die Defensive muss stabiler werden

Den Altachern fehlte im Herbst ein Stabilisator in der Abwehr, dieses Manko lässt sich an einem Namen festmachen: Philipp Netzer. Der Kapitän kam in neun Spielen nur zu 364 Einsatzminuten und fehlte den Rest der Zeit buchstäblich an allen Ecken und Enden. Das wird sich wohl auch im Frühjahr kaum grundlegend ändern, „Pipo“ ist vor Beginn der Qualifikationsrunde nicht verfügbar. In wie weit der 36-Jährige dann die Belastungen von Bundesliga-Spielen verkraften kann, ist derzeit ungewiss. Mit Berkay Dabanli wurde ein Unruheherd im Team in die Türkei abgegeben. Er wurde schon vor Ende der abgelaufenen Herbstsaison von Ex-Trainer Damir Canadi aus dem Team eliminiert.