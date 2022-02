Oberösterreich an der Spitze bei Neuinfektionen

Nur 17.487 Impfungen am Dienstag

17.487 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden - das waren mehr als die Hälfte weniger als am Dienstag der vergangenen Woche und stellte - ungeachtet der beschlossenen Impfpflicht - mit Abstand dem geringsten Dienstag-Wert seit Jahresbeginn dar. Von den Impfungen entfielen 1.421 auf Erst-, 4.231 auf Zweit- und 11.835 auf Drittstiche. Wie schwach die Impfungen der noch nicht bzw. unvollständig Immunisierten vonstatten gehen, zeigt ein Blick in die Statistik. Vor exakt einem Jahr - am 9. Februar 2021 -, als die Impfstoffe noch Mangelware waren, hatten sich mit 19.902 Menschen deutlich mehr Menschen als am gestrigen Dienstag eine Schutzimpfung gegen Covid-19 injizieren lassen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.773 439 Personen bisher zumindest eine Impfung erhalten. Knapp 6,2 Mio. Menschen und somit 69,4 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.