„Mir war völlig klar, dass das eine Medaille wird“

An das, was nach dem Rennen - das der Vorarlberger am Ende 0,05 Sekunden vor dem Franzosen Franck Piccard und zehn Hundertstel vor dem Tiroler Günther Mader gewinnen konnte - los war, erinnert sich Ortlieb nur teilweise. „Zu dem Zeitpunkt, wo du ein Rennen gewinnst, stehst du so unter Strom und bist so voll mit Adrenalin. Da nimmst du das Ganze gar nicht so wahr. Du fährst runter, machst ein Super-Rennen und gewinnst“, erzählt der Arlberger. „Es kommt dir aber nicht vor wie ein anderes Rennen. Du denkst dir, das war ja easy, das mache ich jedes Mal wieder, wenn es darauf ankommt. Aber wenn man das nüchtern betrachtet und weiß, wie komplex der Sport ist und auch damals schon war - was das Material, die Bedingungen, den Wind, etc. angeht - dann muss man sagen, dass es ja nicht nur an einem selbst liegt. Ich habe das dann ja auch zwei Jahre später bei den Spielen in Lillehammer ganz anders erlebt. Darum muss man dankbar sein, dass an diesem einen Tag alles zusammengepasst hat.“