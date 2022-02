„Betriebskosten der Wohnung steigen und steigen“

Zum Glück stehen in der Wohnung keine gröberen Reparaturen an. Zwei Türen gehören längst gerichtet, aber das ginge sich mit meiner Pension aktuell sowieso nicht aus. Ansonsten ist in meiner Zimmer-Kabinett-Wohnung alles so weit in Ordnung. Und seit letztem Samstag auch wieder gut aufgefüllt. Denn ich habe den monatlichen Einkauf von Hygieneartikeln wie Toilettenpapier und Shampoo erledigt. Ich zahlte satte 32 Euro, weil ich auch zwei Packungen Fleisch, das um 50 Prozent reduziert war, zum Einfrieren und andere Lebensmittel wie frischen Spinat mitgenommen habe.