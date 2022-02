Matthias Mayer: Chinesen werden Party bald stoppen

Waren es also tatsächlich die letzten Olympischen Spiele für Mayer? 2026 steht Mailand mit Cortina d‘Ampezzo an, fast vor der Haustüre des Kärntners. Er wäre dann 35 Jahre alt. Johan Clarey holte erst am Montag mit 41 Jahren Silber in der Abfahrt. Mayer: „Das kann man nicht planen und so weit nach vorne will ich auch noch gar nicht schauen.“ Österreichs Olympia-Hamster könnte also durchaus noch weiteres Edelmetall sammeln ...