Zumindest drei Jahre Schonfrist für Schule

Eigentlich hätte im Sommer die Glocke in der Landwirtschaftliche Fachschule im Schloss Bergheim in Feldkirchen das letzte Mal läuten sollen. Doch der Zeitplan des Neubau des Standortes in Waizenkirchen, wo ein Agrarbildungszentrum entsteht, hält nicht. Daher geht es in Bergheim weiter, zumindest für die kommenden drei Jahre ist der Standort gesichert. „Damit ist auch fix, dass alle Schülerinnen und Schüler, die heuer im Herbst bei uns mit ihrer Ausbildung beginnen, diese hier auch abschließen können“, freuen sich Direktorin und Lehrpersonal.