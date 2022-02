Frauenhaus: Corona sorgte für mehr Notaufnahmen

Genaue Zahlen will das Frauenhauses Burgenland nicht nennen. Nur so viel: Betrachtet man die Zahl der Frauen, die über einen längeren Zeitraum die psychologische Hilfe in Anspruch nahmen, lag die Auslastung des Hauses bei 60 Prozent.

Nicht zuletzt durch die Pandemie ist die Zahl der Notaufnahmen und Kurzaufenthalte eklatant gestiegen – teilweise mit eskalierenden psychiatrischen Hintergründen. Einige Familien kamen wegen kompletter Verwahrlosung und Partnergewalt nach jahrelanger Obdachlosigkeit ins Frauenhaus, andere folgten dem Rat der Kinder- und Jugendhilfe.