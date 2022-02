Ansichtskarte erreicht nach 74 Jahren ihr Ziel

Dann begann für die Karte ein jahrzehntelanger Irrweg, der sie quer durch Arizona über San Francisco schließlich bis nach Iowa führte. Irgendwie trudelte die Karte nach knapp 74 Jahren dann bei einer alten Adresse der Familie in Iowa City ein und wurde - in einem Brief samt Begleitschreiben (Bild unten) - an Trevis Huff weitergeschickt.