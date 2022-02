Lily James: Schummelei für pralle Anderson-Kurven

Verwandlung dauerte mehrere Stunden

Die Verwandlung in Pamela Anderson habe täglich mehrere Stunden gedauert, verriet Lily James schon vor einigen Tagen in der britischen TV-Show „This Morning“. „Es hat jeden Tag drei bis vier Stunden gedauert, das Team war unglaublich, es war eine Menge Make-up und Konturierung und Schattierung, tolle Kostüme“, so James über die Dreharbeiten.