Sebastian Stan hat Sextape ganz genau angeschaut

Verärgerter Handwerker

Dabei sind die Figuren im Titel der Serie zunächst zweitrangig. Es beginnt mit der Hintergrundgeschichte eines Typen, der vielen nicht bekannt sein wird: Rand Gauthier ist der gefrustete Handwerker mit Vokuhila, der für Tommy Lee das ultimative Liebesnest in seiner Villa bauen soll. Er wird von dem sympathischen Seth Rogen (auch Produzent) gespielt, der in den ersten Momenten der ersten Folge durch ihr ständiges, extrem lautes Liebestollen von seiner Arbeit abgelenkt wird und beginnt, im Rhythmus ihres Stöhnens mit seiner Pistole Nägel in Holz zu schießen.