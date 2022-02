Auf Boden Liegenden noch eingetreten

Der 36-Jährige war am Samstagabend um 21.30 Uhr in der Bregenzer Bahnhofstraße unterwegs, als er nach Angaben der Polizei mit fünf Unbekannten in eine Auseinandersetzung geriet. Die Bande sparte nicht mit Brutalität, der 36-Jährige musste einige Faustschläge ins Gesicht einstecken und ging zu Boden.