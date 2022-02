Indien streitet über Vergewaltigung in der Ehe

In Indien ist eine Debatte entbrannt, ob Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand werden soll. Derzeit ist dies nicht der Fall. Es handle sich um einen komplexen Prozess: Für Männer könne es gefährlich werden zu heiraten, auch dürfe man die Institution der Ehe keiner Gefahr aussetzen. Erst Ende Jänner wurde in Neu-Delhi erneut eine Frau Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Seitdem gibt es im ganzen Land Proteste von Frauen, die härtere Strafen und Gesetzesänderungen fordern.