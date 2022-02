Falscher „Staatsanwalt“ stahl neun Sparbücher

„Sagen Sie sieben Tage niemandem etwas“, hatte der falsche Staatsanwalt, der heimischen Dialekt sprach, am Festnetz der 85-Jährigen eingetrichtert. Zuvor hatte er gelogen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden war und nun auch ihr Erspartes in Gefahr sei. Also deponierte die eingeschüchterte Seniorin die neun Sparbücher über 26.000 Euro, dazu 5000 Euro Bargeld und Schmuck vor der Haustür. Pünktlich um 19 Uhr holte ein Unbekannter das Ersparte der Schwestern ab.