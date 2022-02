Peking sucht Superstar: Sieben mögliche Gesichter

Mikaela Shiffrin (USA/Ski alpin): Mit 18 Jahren war die Ausnahmerennfahrerin in Sotschi bereits zur jüngsten Slalom-Olympiasiegerin avanciert, 2018 in Pyeongchang legte sie Riesentorlauf-Gold und Silber in der Kombination nach. Niemand hat so viele Weltcup-Siege in einer Disziplin gefeiert wie die US-Amerikanerin im Slalom (47). Bei der WM im Vorjahr in Cortina holte Shiffrin vier Medaillen. In Yanqing plant die 26-Jährige Starts in allen fünf Disziplinen - und will dabei den Frauen-Rekord für Olympia-Medaillen im Alpinbereich angreifen, den Janica Kostelic und Anja Pärson mit je sechs halten.